Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, хто стоїть за україноненависницькою пропагандою Кремля.

Про це радник Єрмака написав у себе в Telegram-каналі.

Подоляк зауважив, що ненависть до України та заклики убивати українців дедалі наростають в російському медіапросторі. Ключовою тезою цього є те, що нашу державу потрібно знищити під будь-яким приводом.

Михайло Подоляк назвав ключового спікера – ним “несподівано” виявився соратник Володимира Путіна, колишній президент Росії Дмитро Медведев.

Нагадаємо, 5 квітня Медведев заявив, що українства не існує, українська історія – це фейк, а вся Україна ментально перетворилася на Третій Рейх. Експрезидент РФ закликає розбудувати Євразію від Лісабона до Владивостока.

“Стара рожева мрія перших російських комуністів теж реінкарнувала… За всією цією медійною стратегією нагнітання та різким зростанням закликів до максимально руйнівної ескалації стоїть заступник керівника АП РФ Олексій Громов”, – стверджує Михайло Подоляк.

Він додав, що Громов є одним зі стовпів умовної “партії яструбів” й автором негласної концепції “Україна – держава, якої не існує”.

“І, до речі, багатьом російським телепропагандистам дуже подобається закликати до масового геноциду українців“, – зауважив радник очільника ОП.