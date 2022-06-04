Відповідний допис про поїздку до Одеси та фото з українського міста Овсяннікова залишила на своїй сторінці у Facebook.
Овсяннікова написала, що “рідна Одеса” на сотий день війни зустріла її “пустими готелями та замінованими пляжами”.
Вона також додала, що російські військові кораблі регулярно обстрілюють місто з ракет і ніколи невідомо, куди вони влучить. Російська журналістка додала, що “всі сподівання лише на досконалу систему ППО, яка не завжди рятує”.
Експрацівниця російського пропагандистського телеканалу пригадала, як російські ракети влучали у житлові будинки, унаслідок чого загинули мирні мешканці, серед яких – діти.
“Мільйонне місто спустіло. Майже половина його мешканців – виїхала. Інші – живуть у постійному страху”, – резюмувала Овсяннікова.
Однак не всім подобався візит російської пропагандистки в українське місто. Зокрема одеська блогерка Олена Добровольська розкритикувала візит Овсяннікової в Одесу.
“Вас у двері, а ви у вікно. Ну нічого, вам тут не місце, все одно вас звідси погонять брудними тряпками у вашу тундру слідом за російським кораблем”, – написала вона.
Ще одна одеситка, Марія Геник зауважила, що унаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку Одеси загинула її знайома. Вона наголосила, що це сталось, зокрема, через багаторічну роботу Овсяннікової на російському телебаченні, де активно пропагують антиукраїнські погляди.
- Нагадаємо, Марина Освяннікова стала відомою після того, як в етері російського пропагандистського телеканалу з’явилась з плакатом проти війни в Україні.
- Після цього голова Національної спілки журналістів України, член Керівного Комітету Європейської федерації журналістів Сергій Томіленко опублікував звернення українських журналістів до німецької медіагрупи “Die Welt”, яка оголосила про співпрацю із російською медійницею Мариною Овсянніковою. У зверненні українські журналісти закликають німецьких колег не доручати Овсянніковій розповідати про події в Україні.
- Окрім цього, цьогорічна премія “За свободу медіа” від німецької медіагрупи “Weimer Media Group” присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Вона дісталася Президенту України Володимиру Зеленському, білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській, а також російській медійниці Марині Овсянніковій.
- Також у час, коли російські війська вбивають українських та іноземних медійників. російській пропагандистці та колишній редакторці “Першого каналу” Марині Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.
- Нещодавно повідомлялось, що у Києві планувалася пресконференція колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової. Однак захід скасували.