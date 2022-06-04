Колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу "Первый канал" Марина Овсяннікова приїхала до Одеси та назвала її "родной".

Відповідний допис про поїздку до Одеси та фото з українського міста Овсяннікова залишила на своїй сторінці у Facebook.

Овсяннікова написала, що “рідна Одеса” на сотий день війни зустріла її “пустими готелями та замінованими пляжами”.

Вона також додала, що російські військові кораблі регулярно обстрілюють місто з ракет і ніколи невідомо, куди вони влучить. Російська журналістка додала, що “всі сподівання лише на досконалу систему ППО, яка не завжди рятує”.

Експрацівниця російського пропагандистського телеканалу пригадала, як російські ракети влучали у житлові будинки, унаслідок чого загинули мирні мешканці, серед яких – діти.

“Мільйонне місто спустіло. Майже половина його мешканців – виїхала. Інші – живуть у постійному страху”, – резюмувала Овсяннікова.

Однак не всім подобався візит російської пропагандистки в українське місто. Зокрема одеська блогерка Олена Добровольська розкритикувала візит Овсяннікової в Одесу.

“Вас у двері, а ви у вікно. Ну нічого, вам тут не місце, все одно вас звідси погонять брудними тряпками у вашу тундру слідом за російським кораблем”, – написала вона.

Ще одна одеситка, Марія Геник зауважила, що унаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку Одеси загинула її знайома. Вона наголосила, що це сталось, зокрема, через багаторічну роботу Овсяннікової на російському телебаченні, де активно пропагують антиукраїнські погляди.