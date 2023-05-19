Джерело: Симоньян у Telegram.
Спочатку вона заявила, що на роботу на ім’я пропагандистки надіслали бандероль “зі слідами вибухівки”.
На місці почала розбиратися поліція.
Потім виявилося, що в посилці з Гонконгу був вібратор. На думку росіянки, секс-іграшка виглядає як “пенал”.
“Бандероль із Гонконгу. Вибухового пристрою там не було. Зате виявилось ось що. Кажуть, це якась “віброкуля” для сексуальних пригод. А, як на мене, так пенал якийсь. Моє життя стає все більш захопливим”, — написала Симоньян.
ДОВІДКА. Маргарита Симоньян — відома російська пропагандиста, яка підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, закликаючи до геноциду її народу.
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