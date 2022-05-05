Лідерка Гільдії міжетнічної журналістики РФ та членкиня комісії з питань патріотичного й духовно-морального виховання дітей та молоді Маргарита Лянге просуває пропагандистський наратив про "утиски нацменшин в Україні", зокрема русинів.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Лянге стверджує, що українська влада не дозволяє русинам на Закарпатті користуватися їхньою рідною російською мовою. Також, за її словами, русинів переслідують за відмову називати себе українцями.

Варто зазначити, що за даними перепису 2001 року, лише 10 тисяч закарпатців назвали себе русинами. Русини розмовляють русинською мовою, яку лінгвісти відносять до діалекту української. Також згідно з чинним законодавством України, примушення громадян до відмови від своєї національності заборонено.

Попри активну участь в інформаційній війні проти України поки жодна з країн не включила Лянге до санкційних списків.