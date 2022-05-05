Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.
Лянге стверджує, що українська влада не дозволяє русинам на Закарпатті користуватися їхньою рідною російською мовою. Також, за її словами, русинів переслідують за відмову називати себе українцями.
Варто зазначити, що за даними перепису 2001 року, лише 10 тисяч закарпатців назвали себе русинами. Русини розмовляють русинською мовою, яку лінгвісти відносять до діалекту української. Також згідно з чинним законодавством України, примушення громадян до відмови від своєї національності заборонено.
Попри активну участь в інформаційній війні проти України поки жодна з країн не включила Лянге до санкційних списків.
- Раніше російські пропагандисти заявили, що Ірландія буде повністю знищена у разі завдання ядерного удару по Великій Британії.
- Також у заблокованому російськими військами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучити деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий “престур”.
- Зауважимо, що міноборони РФ вирішило внести до категорії держтаємниці дані родичів російських солдатів, які були вбиті під час війни проти України.
- Нагадаємо, що Росія використовує депортованих з тимчасово окупованих територій України дітей для власної пропаганди. У Кремлівських ЗМІ зазначають, що “український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей”.