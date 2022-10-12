Внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Слов'янськ Донецької області разом з чоловіком та його матір'ю загинула місцева вулична музикантка на ім'я Катерина.

Про це повідомляє місцеве видання “Хэлоу Славянск” та український музикант Олег Скрипка в Instagram.

Зазначається, що два роки тому вона стала героїнею випуску “Скільки можна заробити, граючи на скрипці?” на YouTube-каналі блогера Ігоря Кота. Він поширює відео, де його герої чи він сам розповідає, “скільки можна заробити”, виконуючи ту чи іншу роботу.

Дівчина розповідала про життя вуличної музикантки, навчання у музичній школі, училищі та про те, що вона відчуває, коли грає: “Для мене те, що я виходжу грати, це не тільки заробіток. Просто, коли граєш, і коли все йде класно, якийсь азарт тебе підхоплює, ти хочеш зіграти ще краще і так намагаєшся”, — сказала Катерина.

Видання повідомило, що разом із Катею у будинку загинули її чоловік та його мати. Дивом залишився живим рідний брат Каті – 12-річний Руслан.

Його викинуло вибуховою хвилею надвір. Наразі він знаходиться у лікарні. У 2015 році він разом із 19-річною сестрою переїхав до Слов’янська. Після обстрілу хлопчик осиротів вдруге.

Відео з виконанням Катериною пісні “Весна” українського рок-гурту “Воплі Відоплясова” поширив його вокаліст Олег Скрипка: “Дівчинка Катя загинула внаслідок ворожого обстрілу в місті Слов‘янськ. Просто залишимо це відео тут”, — написав артист.