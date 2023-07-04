Російська РДГ намагалась проникнути на території України через кордон на Сумщині. Під час спроби проникнення окупанти вбили цивільних українців.

Джерело: оперативне командування “Північ”

Про інцидент стало відомо 3 липня. Згідно з даними, російська розвідувально-диверсійна група намагалась проникнути на території Україну через кордон на Сумщині.

Не досягнувши цілей, окупанти відкрили вогонь по цивільних українцях. Як наслідок – двоє осіб загинуло, ще одна людина зазнала поранень.

Розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.

“Вчергове закликаємо мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога, аби мінімізувати загрозу вашому життю і здоров’ю”, – наголосили в ОК “Північ”.