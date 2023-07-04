Джерело: оперативне командування “Північ”
Про інцидент стало відомо 3 липня. Згідно з даними, російська розвідувально-диверсійна група намагалась проникнути на території Україну через кордон на Сумщині.
Не досягнувши цілей, окупанти відкрили вогонь по цивільних українцях. Як наслідок – двоє осіб загинуло, ще одна людина зазнала поранень.
Розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.
“Вчергове закликаємо мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога, аби мінімізувати загрозу вашому життю і здоров’ю”, – наголосили в ОК “Північ”.
- 3 липня, російські окупанти атакували дронами камікадзе місто Суми. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю та житлові будинки. Станом на ранок 4 липня кількість жертв вчорашньої атаки зросла до 3-х осіб.