Російська служба BBC опублікувала коментар буцімто представника російського мільярдера Романа Абрамовича стосовно отруєння ним під час російсько-українських перемовин у Києві, де описувалася хронологія подій і навіть його симптоми. Згодом у виданні визнали, що опублікована ними інформація не є коректною.

Про це повідомляють #Букви.

На верифікованому Telegram-каналі Російської служби ВВС з’явилася публікація від “джерела ВВС, близького до Абрамовича”. Версія цього “джерела” відрізнялася від попередньо озвученої версії Bellingcat. Видання опублікувало свою версію з хронологією подій і симптомами – у російського мільярдера боліла голова, злазила шкіра та він періодично повністю втрачав зір. Згодом ці симптоми минули. Серед версій – отрута була розпорошена у повітрі, підозри падали і на українську, і на російську сторони.

Новина отримала широке цитування у різних ЗМІ. Однак, згодом на тому ж Telegram-каналі з’явився допис-вибачення. Виявилося, що оприлюднена ними інформація “не є коректною”, оскільки представник Романа Абрамовича ніяк не коментував чуток про отруєння.