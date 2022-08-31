Про це повідомляє Telegram-канал “Мариуполь сейчас”.

Зазначається, що 29 серпня, у селищі міського типу Володарське відбувся концерт Московського державного академічного театру “Російська пісня” під керівництвом народної артистки Російської Федерації Надії Бабкіної.

Також в межах цього заходу вона відвідала тимчасово окупований Маріуполь. Про це свідчать її світлини у мережі на тлі Маріупольського драмтеатру, де зараз російські окупанти заливають бетоном тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.

Зауважимо, що ще у 2017 році Мінкульт вніс цю артистку до переліку осіб, котрі загрожують національній безпеці України.

Втім, проти Надії не запроваджено жодних санкцій. Попри те, що публічні діячі, “лідери громадських думок”, які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують та визнають законною збройну агресію РФ проти України, загрожують її миру, стабільності, безпеці, суверенітету та незалежності, створюють усі підстави для накладення санкцій.

ДОВІДКА. Надія Бабкіна — російська народна та естрадна співачка. Засновниця та художня керівниця ансамблю “Російська пісня” з 1974 року і театру “Російська пісня”, а також членкиня партії “Єдина Росія” з 2001 року.