Російська армія, яка в кількості понад 100 000 військових оточила частину українського кордону під приводом навчальних дій, зараз запасається кров'ю. Про це свідчать дані розвідки Сполучених Штатів Америки.

Про це, з посиланням на слова міністра оборони США Ллойда Остіна, написала міжнародна інформагенція Reuters.

Таку заяву оприлюднив Ллойд Остін бере під час пресконференції після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі (Бельгія).

Він зі скепсисом поставився до заяв Російської Федерації про те, що скупчення їй військ – це лише “бойові навчання”, і вони уже місцями завершуються, тому війська відводяться. Міністр оборони США додав, що Росія не збирається розвертати свої військові сили найближчим часом.

“Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини”, – сказав Остін, генерал армії у відставці. “І ви точно не робите їх, якщо збираєтесь зібрати речі та йти додому”.

Він також зазначив, що згідно з даними американської розвідки, РФ накопичує наступальні сили на території анексованого Криму, зокрема, Ллойд Остін зазначив щодо маневрів бойових літаків і про те, що Росія запасається кров’ю для переливання.

“Ми бачимо, що вони літають у великій кількості. Ми бачимо, як вони підвищують свою готовність у Чорному морі. Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров’ю”, – додав Остін.