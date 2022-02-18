Про це, з посиланням на слова міністра оборони США Ллойда Остіна, написала міжнародна інформагенція Reuters.
Таку заяву оприлюднив Ллойд Остін бере під час пресконференції після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі (Бельгія).
Він зі скепсисом поставився до заяв Російської Федерації про те, що скупчення їй військ – це лише “бойові навчання”, і вони уже місцями завершуються, тому війська відводяться. Міністр оборони США додав, що Росія не збирається розвертати свої військові сили найближчим часом.
“Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини”, – сказав Остін, генерал армії у відставці. “І ви точно не робите їх, якщо збираєтесь зібрати речі та йти додому”.
Він також зазначив, що згідно з даними американської розвідки, РФ накопичує наступальні сили на території анексованого Криму, зокрема, Ллойд Остін зазначив щодо маневрів бойових літаків і про те, що Росія запасається кров’ю для переливання.
“Ми бачимо, що вони літають у великій кількості. Ми бачимо, як вони підвищують свою готовність у Чорному морі. Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров’ю”, – додав Остін.
- Нагадаємо, Ентоні Блінкен має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наступного тижня, оскільки держсекретар США попередив, що криза в Україні є “моментом небезпеки для життя і безпеки мільйонів людей”.
- Під час Ради безпеки ООН, яка пройшла 17 лютого, Ентоні Блінкен заявив, що останні дані американської розвідки констатують, що уряд РФ планує сфабрикувати привід для нападу на Україну.