Британські розвідники вважають, що російська стратегія щодо завдавання ударів по критичній інфраструктурі України має не таку високу ефективність, як можна було очікувати, наприклад, на початку війни.

Про це йдеться в розвідувальному звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Починаючи з жовтня 2022 року, РФ неодноразово атакувала розподільчу мережу України, насамперед крилатими ракетами. Це, ймовірно, перший приклад спроби Росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей, яка є ключовим компонентом військової доктрини, прийнятої нею в останні роки.

Зазначається, що російська концепція передбачає використання ракет дальнього радіуса дії для ударів по критичній інфраструктурі, а не по її збройних силах, з метою деморалізації населення та примушення керівництва держави до капітуляції.

Атаки РФ, як наголосили британці, продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до широкомасштабної гуманітарної кризи по всій Україні. Втім, ефективність цієї стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки РФ вже витратила значну частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей.