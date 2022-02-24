Депутатка фракції "Голос" у Київській міській раді Зоя Ярош зазначила, що прокинулася від вибуху, коли українська протиповітряна оборона ймовірно збила російський безпілотник.

Про це повідомляє Зоя Ярош у Facebook.

У дописі вона зауважила, що першою чергою вранці вимила голову та обрала гарну помаду.

Але якщо війна — що треба робити? Правильно, помити голову й обрати гарну помаду. Що я і зробила”, — пише депутатка.

За її словами, російська війна приходить “вночі, підступно, одразу у твою домівку”. Однак Ярош наголосила, що не має наміру полишати дім, а також звернула увагу на важливість слухати інформаційні повідомлення та у разі чого спускатися в укриття.