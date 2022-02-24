Про це повідомляє Зоя Ярош у Facebook.
У дописі вона зауважила, що першою чергою вранці вимила голову та обрала гарну помаду.
Але якщо війна — що треба робити? Правильно, помити голову й обрати гарну помаду. Що я і зробила”, — пише депутатка.
За її словами, російська війна приходить “вночі, підступно, одразу у твою домівку”. Однак Ярош наголосила, що не має наміру полишати дім, а також звернула увагу на важливість слухати інформаційні повідомлення та у разі чого спускатися в укриття.
А я піду погодую кицьку”, — констатувала Ярош.
- Нагадаємо, щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВКС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак російської армії.
- Також угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави. У Чернігівській області вдалося зупинити противника.
- Зокрема російські війська повільно готуються до наступу на Херсон і Мелітополь.