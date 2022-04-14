Війська РФ атакували кілька населених пунктів у Сумській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Голова ОВА додав, що це перша серйозна провокація за останні дні. Ворожі війська атакували Сумську область з російської території. Одна міна залетіла всередину житлового будинку.

За словами Дмитра Живицького, здійснено атаку селища Велика Писарівка. Воно знаходиться близько за десять кілометрів від Росії.

“Російська ворожа сторона обстріляла наші території. Подробиці згодом”, – написав він.