Аналітики американського телеканалу зауважили, що за останні дні війська Російської Федерації зазнали чималих втрат. Це стосується як різноманітної військової техніки, так і територій, які вони зуміли окупувати в Україні. Така ситуація свідчить про низку проблем у російській армії.

Про це повідомляє CNN.

З 7 по 11 вересня військові сили РФ втратили щонайменше 338 одиниць важливої військової техніки – від винищувачів до танків та вантажівок. Як зазначається на вебсайті розвідки з відкритих джерел Oryx, частину цієї техніки було знищено, частину пошкоджено і ще частину захопили ЗСУ у ході контрнаступу, який здивував росіян своєю швидкістю та розмахом.

11 вересня Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з початку вересня Збройні сили України відвоювали понад 3000 квадратних кілометрів української території.

12 вересня розвідка Великої Британії також зауважила, що від 7 вересня українські військові повернули під контроль Києва територію, яка щонайменше удвічі більша за площу Великого Лондону.

В Україні тим часом повідомляють, що росіяни на сході втікають до російського кордону будь-яким транспортом, який можуть відшукати. Деякі росіяни навіть забирають автомобілі у цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях.

Втікаючи вони залишають сотні частин російської військової машини, яка з моменту так званої “спецоперації” так і не наблизилась до свого довоєнного статусу однієї з великих держав світу.

“Ці російські втрати є накопичення низки існуючих проблем, які зараз зіштовхнулись лоб у лоб з українськими військовими. А ЗСУ, своєю чергою, були терпеливими та послідовними у застосуванні західного озброєння, з яким Росія не може зрівнятись”, – резюмували в CNN.