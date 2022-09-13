Про це повідомляє CNN.
З 7 по 11 вересня військові сили РФ втратили щонайменше 338 одиниць важливої військової техніки – від винищувачів до танків та вантажівок. Як зазначається на вебсайті розвідки з відкритих джерел Oryx, частину цієї техніки було знищено, частину пошкоджено і ще частину захопили ЗСУ у ході контрнаступу, який здивував росіян своєю швидкістю та розмахом.
11 вересня Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з початку вересня Збройні сили України відвоювали понад 3000 квадратних кілометрів української території.
12 вересня розвідка Великої Британії також зауважила, що від 7 вересня українські військові повернули під контроль Києва територію, яка щонайменше удвічі більша за площу Великого Лондону.
В Україні тим часом повідомляють, що росіяни на сході втікають до російського кордону будь-яким транспортом, який можуть відшукати. Деякі росіяни навіть забирають автомобілі у цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях.
Втікаючи вони залишають сотні частин російської військової машини, яка з моменту так званої “спецоперації” так і не наблизилась до свого довоєнного статусу однієї з великих держав світу.
“Ці російські втрати є накопичення низки існуючих проблем, які зараз зіштовхнулись лоб у лоб з українськими військовими. А ЗСУ, своєю чергою, були терпеливими та послідовними у застосуванні західного озброєння, з яким Росія не може зрівнятись”, – резюмували в CNN.
- Ділове видання Forbes заявило, що під час контрнаступу ЗСУ 6-11 вересня росіяни втратили військову техніку на 673 млн доларів.