У Росії мережі фастфуду "Вкусно и точка", яка є альтернативою McDonald’s, гостро бракує картоплі фрі. Компанія визнала, що не може забезпечити достатню кількість картоплі, тому обмежує її продаж.

Про це повідомило американське видання The Washington Post.

Нещодавно відкрита російська альтернатива McDonald’s заявила, що в меню не вистачає картоплі по-селянськи. Перебої у постачанні частково спричинені війною та санкціями Заходу.

Компанія зазначила, що зазвичай шукає внутрішні джерела продуктів. Утім, минулого року у Росії був поганий врожай картоплі, тому її залишилися обмежені запаси. “Вкусно и точка” не змогла перекрити дефіцит рахунком імпорту крохмалю.

Картопля повернеться до меню восени, вже після наступного врожаю. Крім того, інші “гравці ринку” мають схожі труднощі. Водночас Мінсільгосп Росії спростував інформацію про дефіцит картоплі.

Видання навело приклад, що дефіцит картоплі та смаженої картоплі в останні місяці переживають чимало країн – від Японії до Кенії. Таку ситуацію спричинили фактори постачання і навколишнього середовища.