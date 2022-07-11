Про це повідомило американське видання The Washington Post.
Нещодавно відкрита російська альтернатива McDonald’s заявила, що в меню не вистачає картоплі по-селянськи. Перебої у постачанні частково спричинені війною та санкціями Заходу.
Компанія зазначила, що зазвичай шукає внутрішні джерела продуктів. Утім, минулого року у Росії був поганий врожай картоплі, тому її залишилися обмежені запаси. “Вкусно и точка” не змогла перекрити дефіцит рахунком імпорту крохмалю.
Картопля повернеться до меню восени, вже після наступного врожаю. Крім того, інші “гравці ринку” мають схожі труднощі. Водночас Мінсільгосп Росії спростував інформацію про дефіцит картоплі.
Видання навело приклад, що дефіцит картоплі та смаженої картоплі в останні місяці переживають чимало країн – від Японії до Кенії. Таку ситуацію спричинили фактори постачання і навколишнього середовища.
- Нагадаємо, американська компанія McDonald’s продала бізнес у РФ, оскільки збиралася повністю покинути країну. Мережа закладів фастфуду відкрилася в РФ в 1990 році.
- Попри те, що McDonald’s пішла з російського ринку, у РФ і досі продають фірмові «Біг Маки» у деяких із франчайзингових локацій компанії.
- На новому логотипі колишніх ресторанів McDonald’s в РФ з’являться гамбургер і дві картоплі фрі, повідомила місцева компанія, оприлюднивши рекламну кампанію напередодні свого офіційного відкриття в неділю.
- Компанія Coca-Cola HBC більше не буде виробляти та продавати свої товари у Росії.
- Корпорація Yum! Brands заявила про продаж російських ресторанів KFC місцевому оператору. Американська компанія після угоди покине РФ.