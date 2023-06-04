Джерело: Міноборони Великої Британії.
Деякі російські силові структури на місцевому рівні переконані, що заборона публічної демонстрації синьо-жовтої символіки, яка може демонструвати приховану підтримку України, є наслідком “драконівського російського законодавства воєнного часу”.
До прикладу у розвідці Сполученого Королівства навели ситуацію, коли 9 травня 2023 року працівник будинку для літніх людей був заарештований після того, як одягнув синьо-жовту куртку на роботу.
“Нещодавно у Волхові під Санкт-Петербургом військовослужбовці Національної гвардії Росії заарештували 22-річного чоловіка через показ синьо-жовтого прапора, який, як з’ясувалося невдовзі, є прапором Повітряно-космічних сил Росії”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що подібні репресії підтверджують невпевненість “параноїдального російського офіціозу” стосовно того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі.
“Критика арештів пролунала з неочікуваного боку – з боку ультранаціоналістичної, провоєнної Ліберально-демократичної партії. Її власна символіка містить жовтий колір на синьому тлі”, – наголосили у розвідці.
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