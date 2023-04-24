Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
Жителів Херсона попередили, що тих, хто не отримає російський паспорт до 1 червня 2023 року, чекає “депортація” з конфіскацією майна.
У розвідці Сполученого Королівства зауважили, що Кремль використовує паспорти як інструмент для “русифікації” окупованих територій, як це було в Донецькій та Луганській областях до вторгнення 24 лютого 2022 року.
“Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України до Російської Федерації, щоб продемонструвати успіх повномасштабного вторгнення. Особливо це доречно напередодні президентських виборів у 2024 році” – йдеться в дописі.
- У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
- У місті Токмак Запорізької області російська окупаційна так звана “влада” повідомила, що для отримання паспорта РФ потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук. При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтва про народження.