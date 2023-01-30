Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Повідомляється, що 22 січня 2023 року російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійними паспортами виїхати з Росії. Вони пояснювали це тим, що їхні імена є в списках про мобілізацію.
Крім того, 23 січня 2023 року речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про “часткову мобілізацію” продовжує залишатися в силі, стверджуючи, що він необхідний для забезпечення роботи Збройних сил.
Зазначено, що російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи задовольнити велику кількість особового складу, необхідного для забезпечення будь-якого майбутнього масштабного наступу в Україні, мінімізуючи при цьому внутрішні інакомислення.
- Останніми тижнями Міністерство освіти Росії оприлюднило більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи.
- Протягом останніх днів у Росії заявляють про успіхи своєї армії у Запорізькій та Донецькій областях. Водночас британські розвідники наголошують, що реальний успіх росіян на цих ділянках фронту є малоймовірним.
- 1 січня 2023 року внаслідок удару ЗСУ по розміщенню російських військ у Макіївці, Росія втратила понад 300 армійців.