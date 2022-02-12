Відповідну заяву п’ятий президент оприлюднив у Facebook.

“Вечір п’ятниці приніс дуже багато нової тривожної інформації щодо готовності Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Джерела, на жаль, настільки серйозні, що ними неприпустимо нехтувати, навіть будучи оптимістами. Береженого навіть Бог береже. Тому обов’язок політиків — вжити усіх екстрених заходів, щоби захистити країну і людей від найгіршого сценарію. До того ж демонстрація нашої готовності до оборони такому сценарію цілком може запобігти. Ми вимагаємо від Володимира Зеленського вже в суботу зранку скликати засідання РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій для обговорення пропозицій і розробки єдиного і спільного плану дій із захисту країни. У нас такий план є і ми готові його представити РНБО”, – наголошує лідер партії “Європейська Солідарність”.

За словами Порошенка, президент Зеленський також зобов’язаний зв’язатися зі світовими лідерами, які підтримують Україну і виступають стратегічними партнерами та ініціювати засідання Радбезу ООН.

“Зеленський має провести негайні телефонні розмови з нашими стратегічними партнерами, зокрема Джо Байденом, Борісом Джонсоном та іншими, з метою обміну останньою інформацією та чіткими домовленостями про спільні дії у разі ескалації. Україна має ініціювати засідання Ради безпеки ООН”, – наголошує він.

Політик додав, що “Європейська Солідарність” має план дій із захисту країни і готова його представити РНБО.

“Від голови Верховної Ради вимагаємо так само у суботу скликати позачергове надзвичайне засідання парламенту, на яке запросити президента, міністра оборони, головнокомандувача Збройних сил, керівників розвідок.. Верховна Рада має змінити календарний графік і бути готовою в режимі нонстоп ухвалювати необхідні закони, так як це було в 2014 році”, – завив Порошенко.

З цією вимогою фракція звернулася до голови ВР Руслана Стефанчука.