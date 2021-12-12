11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від "Єдиної Росії" Ніколая Валуєва.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, досвід офіційної роботи при прийомі Олександра Гогілашвілі мав досить незначний – лише 11 місяців на посаді соціального працівника міжнародної громадської організації “Центр Здорової Молоді”.

Він виявився чоловіком Марії Левченко – помічниці президента України Володимира Зеленського. У 2019 та 2020 роках Марія Левченко отримувала заробітну плату у ТОВ “Квартал 95”.

Також, у нього, як виявилося, було російське громадянство. Як повідомляють ЗМІ, Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону. Там він проживав і працював у сфері реабілітації наркозалежних, зараз цією ж сферою він опікується і в українському Міністерстві внутрішніх справ. Цей факт біографії на сайті МВС, однак, чомусь відсутній.

Пов’язаний у минулому він був і з російською владою. Зокрема, з російським боксером і депутатом Держдуми Ніколаєм Валуєвим – у нього Гогілашвілі працював помічником з питань соціальної політики. Як сказав Гогілашвілі в інтерв’ю виданню “Бабель”, він познайомився з Валуєвим, коли працював продюсером російського телеканалу “Улыбка ребенка”. Там вони зійшлися на ґрунті любові до спорту та почали разом займатися “соціалкою”. Їхні спільні фотографії опубліковано на сторінці Гогілашвілі в російській соцмережі “Однокласники”.

У жовтні 2020 року глава держави Володимир Зеленський нагородив Олександра Гогілашвілі орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Відповідний указ № 478/2020 розміщено на сайті президента України.