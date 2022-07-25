Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої, в яких Росія не продемонструвала жодного просування вперед. На одночасне посилання наступу на сході та зміцнення оборони на заході України, у ЗС РФ, ймовірно, немає ресурсів.
18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту та ремонту військової техніки поблизу населеного пункту Барвінок Білгородської області Росії, за 10 км від кордону з Україною. Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, серед яких – бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.
Окрім явних кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з вилученням і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час дій в Україні.
- Розпочалася сто п’ятдесят друга доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС.
- Тривога в російському націоналістичному інформаційному просторі продовжує зростати, оскільки темпи російських операцій сповільнюються перед лицем успішних ударів українських ракетно-ракетних систем високої мобільності (HIMARS) по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах.