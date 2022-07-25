Унаслідок того, що російська армія вимушено загальмувала свій наступ, командування сил окупанта продовжує стикатися з дилемою: чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої, в яких Росія не продемонструвала жодного просування вперед. На одночасне посилання наступу на сході та зміцнення оборони на заході України, у ЗС РФ, ймовірно, немає ресурсів.

18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту та ремонту військової техніки поблизу населеного пункту Барвінок Білгородської області Росії, за 10 км від кордону з Україною. Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, серед яких – бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.

Окрім явних кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з вилученням і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час дій в Україні.