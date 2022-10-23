Триває двісті сорок друга доба протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Для підтримання війни в Україні РФ продовжує комплектувати підрозділи мобілізованими особами та знімає зі зберігання військову техніку.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом доби противник знову завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом за добу, окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури з території РБ. Зокрема й із задіянням ударних БпЛА іранського виробництва.

У пресслужбі Генштабу зауважили, що російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження.

Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної ситуації. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого “дружнього вогню” між підрозділами противника.

У Генштабі повідомили, що за уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. В районі міста Енергодар, в результаті вогневого ураження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 – поранено. На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ “Ураган” ворога разом з бойовими розрахунками.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. За сьогодні, попередньо, підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БпЛА “Shahed-136”.

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс противника.