Армія РФ застосувала до Маріуполя тактику, якою користувалася під час бойових дій у Чечні в 1999 році та Сирії у 2016 році. Російське командування стурбоване тим, що місто важко взяти.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Командування РФ занепокоєне тим, скільки часу знадобиться для взяття Маріуполя. Російські сили піддали значному випробуванню український опір. Завдяки цьому особовий склад та техніка ворога уповільнили просування до інших місць.

Окупанти вдаються до повітряних і наземних ударів. Як і у випадку з Чечнею та Сирією російська армія намагається зламати моральний дух. Серед населення є значні втрати, а за спробу взяти місто поплатилися мирні жителі.

“Завдання ударів по населених пунктах у межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні у 1999 році та Сирії у 2016 році. І це попри заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 р. про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах і загрожувати населенню України”, – дадали у Міноборони Британії.

11 квітня британська розвідка зазначала, що залишається високий ризик застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області, зокрема у Маріуполі. Також існує ризик застосування хімічної зброї зарину. Аналогічні злочини армія РФ здійснювала в Сирії та Чечні.