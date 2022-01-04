Космічні сили США підтвердили часткове руйнування китайського метеосупутника YunHai 1-02 у березні 2021 року, викликане зіткненням із космічним сміттям, що залишилося після російської місії 1996 року.

Про це йдеться у квартальному звіті на сайті NASA.

Після зіткнення супутника з російським сміттям утворилося 37 уламків, їх занесли до каталогу Космічних сил США. Чотири з них уже згоріли в атмосфері Землі.

Супутник YunHai 1-02 запустили у 2019 році. Як зазначив астрофізик Джонатан Макдауелл, китайський апарат 18 березня 2021 року зіткнувся з уламком російської ракети “Зеніт-2”, яка в 1996 році вивела на орбіту військовий супутник “Космос 2333” (“Цілина-2”).

За словами вченого, зіткнення сталося при швидкості 13,26 км/с на висоті 780 км. Точка зіткнення в космосі о 07:41:10 за всесвітнім скоординованим часом була над норвезьким містом Тромсе.

Як відзначають в NASA, це стало вже п’ятим підтвердженим випадком зіткнення створених людиною об’єктів на орбіті й першим за останні 10 років.

У 2009 році на орбіті неробочий російський військовий супутник зв’язку “Космос-2251” протаранив супутник Iridium 33 – один з апаратів оператора телефонного зв’язку. В результаті зіткнення супутники зруйнувалися повністю, що призвело до появи 2370 уламків, внесених в каталог.

Нещодавно Китай поскаржився в управління з питань космічного простору ООН щодо супутників Starlink американського мільярдера Ілона Маска. У заяві йдеться про те, що китайська орбітальна станція “Тяньгун” за рік двічі ледь не зіткнулася з ними й мала змінювати траєкторію. У Китаї заявляють, що інциденти сталися 1 липня і 21 жовтня, оскільки супутники Starlink нібито постійно маневрували за невідомою стратегією.