Міноборони РФ прокоментувало сьогоднішню ранкову атаку на Чорноморський флот у Севастопольській бухті. У відомстві наголосили, що знищили всі БПЛА, які атакували ЧФ та звинуватили Велику Британію у начебто підготовці ЗСУ до цієї атаки.

Про це йдеться у Telegram-каналі міноборони РФ.

Зазначається, що Чорноморський флот атакували 9 БПЛА та 7 автономних морських безпілотних апаратів.

“В результаті прийнятих оперативних заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені”, – наголосили у відомстві.

Водночас у російському МО заявили, що внаслідок атаки “незначні пошкодження” отримав тральщик “Иван Голубец” та бономережева загорожа у бухті Південна.

В російському міноборони наголосили, що кораблі, які піддались атаці, беруть участь у забезпеченні безпеки так званого “зернового коридору”, у межах якого з портів України вивозять продовольство.

“Підготовка цього терористичного акту та навчання військовослужбовців українського 73-го спеціального центру морських операцій здійснювалась під керівництвом британських спеціалістів, які перебувають у місті Очаків Миколаївської області”, – мовиться у заяві.

МО РФ також заявило, що ці ж британські спеціалісти начебто брали участь у плануванні, забезпеченні та реалізації терористичного акту 26 вересня у Балтійському морі, коли були підірвані газопроводи “Північний потік-1” та “Північний потік-2”.