Міністерство закордонних справ РФ, звинувачуючи Україну у створенні "брудної бомби", за доказ намагалось видати фотографії урядових презентацій Словенії.

Спростувала твердження РФ пресслужба уряду Словенії.

У повідомленні російського МЗС зазначили, що “за наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби”. Там наголосили, що роботи перебувають на завершальній стадії.

Опубліковане повідомлення російські дипломати підкріпили, на їхнє переконання, відповідними фотодоказами.

Своєю чергою, у відповідь в уряді Словенії зазначили, що одна з фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) та зроблена ще у 2010 році.

Зображення використовувалося в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.

Зображення містять предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом “radioaktivno”. Мовиться про детектори диму, які знаходяться у загальному користуванні.

“Вони дійсно містять радіоактивне джерело, але жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією”, – пояснили у пресслужбі.

Там також зауважили, що фото, звісно, опублікували без відома ARAO.

Іонізаційні детектори диму містять слабко радіоактивні речовини, тож підлягають утилізації як ядерні відходи.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Раніше президент США Джо Байден заявив, що РФ зробить “дуже серйозну помилку”, якщо розмістить тактичну ядерну зброю в Україні. Його коментар прозвучав після того, як російські офіційні особи попередили, що Україна, можливо, готується використати так звану “брудну бомбу” на полі бою, твердження, яке західні лідери негайно назвали неправдивим.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що РФ часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити самостійно. Тому він застеріг державу-агресора від ескалації під приводом звинувачень України у створенні так званої “брудної бомби”.