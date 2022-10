Спростувала твердження РФ пресслужба уряду Словенії.

У повідомленні російського МЗС зазначили, що “за наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби”. Там наголосили, що роботи перебувають на завершальній стадії.

Опубліковане повідомлення російські дипломати підкріпили, на їхнє переконання, відповідними фотодоказами.

Своєю чергою, у відповідь в уряді Словенії зазначили, що одна з фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) та зроблена ще у 2010 році.

Зображення використовувалося в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.

Зображення містять предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом “radioaktivno”. Мовиться про детектори диму, які знаходяться у загальному користуванні.

Там також зауважили, що фото, звісно, опублікували без відома ARAO.

Іонізаційні детектори диму містять слабко радіоактивні речовини, тож підлягають утилізації як ядерні відходи.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR

— Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022