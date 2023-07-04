Посольство Росії у США перетворилось на арену протестів та шпигунських ігор, оскільки між Сполученими Штатами та Росією розгортаються ворожі відносини.

Джерело: The New York Times

Вночі Бенджамін Віттес, відомий експерт із права національної безпеки, який знаходиться через дорогу від російського посольства у Вашингтоні, за допомогою проєкторів висвітлює гігантський синьо-жовтий прапор України на білому фасаді посольства.

“У нас є невелике повідомлення, яке ми збираємося спроєктувати, рядок за рядком, трьома мовами”, — сказав Віттес.

До кінця ночі він транслював україномовну ненормативну лексику про президента Росії Володимира Путіна на будівлі посольства.

Віттес та його друзі освітлюють посольство раз на кілька тижнів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цієї ночі росіяни намагалися замити його проєкції своїми власними, зокрема двома гігантськими білими літерами Z — націоналістичним російським символом війни.

“Це також нова дивна норма навколо головного дипломатичного посольства Росії в Сполучених Штатах, сцена майже постійних протестів та шпигунських ігор, оскільки найбільш ворожі відносини за десятиліття між Сполученими Штатами та Росією розгортаються в центрі Вашингтона. За тисячі миль від фронту в Україні територія посольства стала власною зоною бойових дій”, – зазначив Віттес.

Протести бувають з трансляціями національного гімну України, що викликає сигнали підтримки з проїжджих повз машин. Будинки навпроти прикрашені українськими прапорами та антиросійськими гаслами. Сусіди кричать “Слава Україні!” до росіян, які приходять повз.

Боб Стоуерс, місцевий житель, сказав, що він зупиняється біля кожної з шести камер відеоспостереження під час щоденної прогулянки повз посольство та тримає статтю про ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального. “Від цього я почуваюся трохи краще”, — сказав він.

У червні минулого року влада Москви змінила назву земельної ділянки навколо посольства США, давши їй нову адресу: площа Донецької Народної Республіки, 1.

У росіян також є свої проєктори, і вони висвітлюють зображення різанини з війни США в Іраку, В’єтнамі та Афганістані проти будівлі навпроти американського посольства.