Джерело: The New York Times
Вночі Бенджамін Віттес, відомий експерт із права національної безпеки, який знаходиться через дорогу від російського посольства у Вашингтоні, за допомогою проєкторів висвітлює гігантський синьо-жовтий прапор України на білому фасаді посольства.
“У нас є невелике повідомлення, яке ми збираємося спроєктувати, рядок за рядком, трьома мовами”, — сказав Віттес.
До кінця ночі він транслював україномовну ненормативну лексику про президента Росії Володимира Путіна на будівлі посольства.
Віттес та його друзі освітлюють посольство раз на кілька тижнів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Цієї ночі росіяни намагалися замити його проєкції своїми власними, зокрема двома гігантськими білими літерами Z — націоналістичним російським символом війни.
“Це також нова дивна норма навколо головного дипломатичного посольства Росії в Сполучених Штатах, сцена майже постійних протестів та шпигунських ігор, оскільки найбільш ворожі відносини за десятиліття між Сполученими Штатами та Росією розгортаються в центрі Вашингтона. За тисячі миль від фронту в Україні територія посольства стала власною зоною бойових дій”, – зазначив Віттес.
Протести бувають з трансляціями національного гімну України, що викликає сигнали підтримки з проїжджих повз машин. Будинки навпроти прикрашені українськими прапорами та антиросійськими гаслами. Сусіди кричать “Слава Україні!” до росіян, які приходять повз.
Боб Стоуерс, місцевий житель, сказав, що він зупиняється біля кожної з шести камер відеоспостереження під час щоденної прогулянки повз посольство та тримає статтю про ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального. “Від цього я почуваюся трохи краще”, — сказав він.
У червні минулого року влада Москви змінила назву земельної ділянки навколо посольства США, давши їй нову адресу: площа Донецької Народної Республіки, 1.
У росіян також є свої проєктори, і вони висвітлюють зображення різанини з війни США в Іраку, В’єтнамі та Афганістані проти будівлі навпроти американського посольства.
- 26 червня Верховний суд Австралії підтвердив розірвання договору оренди землі для нового посольства Росії поблизу будівлі парламенту.
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