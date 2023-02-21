Російське військове командування, ймовірно, позбавило очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина незалежного доступу до артилерійських снарядів і важкого озброєння в межах зусиль з професіоналізації звичайних російських військових.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

20 лютого Пригожин заявив, що російське військове командування припинило постачання артилерійських снарядів вагнерівцям через його “складні стосунки” з невідомими, але ймовірними чиновниками міноборони Росії.

Пригожин заявив, що у Вагнера “повний снарядний голод” через те, що російські військові ігнорують його вимоги та вводять нові обмеження на закупівлю боєзапасів.

За його словами, у ПВК “Вагнера” удвічі більше втрат, оскільки вони не в змозі “придушити” вогонь ЗСУ. Пригожин уточнив, що коли “спецоперацією” командував Сергій Суровікін, то у його найманців озброєння було більше.

Водночас очільник вагнерівців спростував, що мав особисті стосунки з Суровікіним, хоча вони мали зустрічі та зідзвонювались, коли Пригожин був на передовій.

Пригожин також зазначив, що ПВК “Вагнера” отримував певну зброю від неназваних генералів і офіцерів, які порушили військовий кодекс, щоб допомогти йому.

Окрім цього, додали в ISW, російське міноборони також позбавило Пригожина можливості продовжувати вербувати ув’язнених і тренувати своїх найманців на окремих полігонах міноборони РФ.

Експерти зауважили, що таке звернення Пригожина може свідчити про його розчарування нездатністю вагнерівців мати та керувати власними артилерійськими системами, незалежними від звичайних російських підрозділів.

Пригожин вимагав від російського військового керівництва РФ відмовитися від принципів і врятувати військовослужбовців вагнерівців, надавши снаряди.

“Навряд чи “Вагнер” діє на Бахмутському напрямку зовсім без артилерійської підтримки. Ймовірно, вони отримують артилерійську підтримку з боку звичайних російських сил, які підтримували їхні операції в цьому районі з моменту кульмінації наступу”, – додали аналітики.

В ISW зауважили, що таке звернення очільника ПВК “Вагнер” також свідчать, що вони залежать від поставок важкого озброєння та боєзапасів з боку міноборони Росії, а також підтверджує, що ПВК “Вагнер” не є єдиною силою, яка діє навколо Бахмута, враховуючи постійний артилерійський обстріл у цьому районі.