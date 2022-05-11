Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN з посиланням на голову розвідувального управління Пентагону генерал-лейтенанта Скотта Беррієра.
За словами Беррієра, наразі на сході України не мають значних успіхів ані російські війська, ані ЗСУ. Таким чином, можна констатувати, що ситуація зайшла у глухий кут. З цим погодилася й заступниця директора ЦРУ Евріл Гейнс.
Щодо успіхів України, то вони обмежуються крайніми північно-східними та південно-західними флангами.
Водночас Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що боротьба за острів Зміїний, яка продовжується наразі, стає все більш важливою для країни-агресора, бо ситуація, що складається, може загрожувати домінуванню Росії у Чорному морі.
- Раніше розвідка Великої Британії повідомляла, що запаси високоточних ракет у Росії вичерпалися.
- Також стало відомо, що росіяни у будь-який спосіб намагаються втекти від війни в Україні.