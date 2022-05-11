Розвідка Пентагону доповідає про патову ситуацію на сході України. На думку експертів, російський наступ зайшов у глухий кут.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN з посиланням на голову розвідувального управління Пентагону генерал-лейтенанта Скотта Беррієра.

За словами Беррієра, наразі на сході України не мають значних успіхів ані російські війська, ані ЗСУ. Таким чином, можна констатувати, що ситуація зайшла у глухий кут. З цим погодилася й заступниця директора ЦРУ Евріл Гейнс.

Щодо успіхів України, то вони обмежуються крайніми північно-східними та південно-західними флангами.

Водночас Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що боротьба за острів Зміїний, яка продовжується наразі, стає все більш важливою для країни-агресора, бо ситуація, що складається, може загрожувати домінуванню Росії у Чорному морі.