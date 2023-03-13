Світ зіштовхується з найбільшим ризиком за десятиліття ескалації загроз безпеці, включно з "неконтрольованим конфліктом" із застосуванням ядерної зброї. Прем'єр-міністр Великої Британії попередив, що війна Росії проти України та агресія Китаю щодо Тайваню загрожують створити світ, "визначений небезпекою, безладдям і розколом".

Про це інформує SkyNews.

Сунак вважає, що світ “чекає важке і небезпечне десятиліття”.

Водночас найневідкладнішим пріоритетом у сфері безпеки є подолання загрози, “яку представляє війна Росії в Європі”.

Тоді як будь-яка майбутня війна в Індо-Тихоокеанському регіоні, де посилилася напруженість у стосунках з Китаєм через Тайвань, може мати “глобальні наслідки більші, ніж в Україні”.

Сунак описав Комуністичну партію Китаю як таку, що кидає “епохальний виклик”. Раніше її описували лише як “системний виклик”.

Глава британського уряду також зазначив, що війна президента Росії Володимира Путіна проти України була нападом на безпеку Великої Британії та Європи в цілому.

Він наголосив, що усе це загрожує “створити світ, визначений небезпекою, безладдям та розколом — і міжнародний порядок, більш сприятливий для авторитаризму”.

У зв’язку зі зростанням загроз Сунак оголосив про виділення додаткових 3 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступних двох років на ядерне озброєння та підводний флот країни, а також додаткові 1,9 мільярда на збільшення запасів боєприпасів.

Нещодавно британський прем’єр-міністр Ріші Сунак висловив переконання, що країни-члени НАТО мають завершити роботу над розробленням гарантій безпеки для України до липня. Тоді відбудеться наступна зустріч лідерів альянсу на саміті у Литві.

Раніше професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер наголосив, що перемога України у війні проти Росії дозволить зберегти міжнародний правопорядок, завершити епоху імперій, послабити престиж тиранів, унеможливити війни майбутнього за продовольство та, зрештою, затвердить цінність свободи.