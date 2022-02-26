Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Facebook.
Він наголосив, що автори дописів активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною, а також як дістатись з Броварів до Борисполя.
У всіх авторів є однакова особливість: всі вони долучились до груп лише з 25 лютого та пишуть здебільшого російською мовою.
Особи, які розпитують подібну інформацію, — це ворожі агенти. Не треба вказувати маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні й доступні дороги.
Якщо ви побачили запитання, які наведено вище і переконались, що автор питання є новим учасником форуму:
- подавайте скаргу адміністратору групи;
- великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.
Данілов додав, що особливої пильності потребує інформація, яка публікується в групах WhatsApp, особливо ті що створені в останні 2-3 дні.
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