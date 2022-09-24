Російські загарбники намагаються завдавати ударів по дамбах для того, щоб спробувати зупинити наступ Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці нагадали, що 21 і 22 вересня 2022 року Росія завдала ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець із застосуванням балістичних ракет малої дальності або аналогічної зброї. Це сталося після удару по Карачунівській дамбі поблизу Кривого Рогу 15 вересня 2022 року.

“Українські сили просуваються вперед за течією обох річок. Оскільки російські командири дедалі більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити пропускні пункти українських військових” – розповіли в Міноборони Великої Британії.

А також зазначили, що ці атаки з боку російських окупантів навряд чи спричинили значні перешкоди українським операціям через відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій.

Нагадаємо, що в Україні триває 213-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 56 300 російських загарбників.