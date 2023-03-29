Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмови двох російських армійців, де один з них повідомив про те, що РФ намагається влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.

Відповідне перехоплення СБУ оприлюднила у Telegram.

“…мы в одном городе (в Білорусі, – ред.). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую х*йню… Короче, с этой стороны провоцируют хо*лов, чтобы они, типа, на Белоруссию напали… Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало”, – розповідає російський солдат своєму товаришу.

Своєю чергою, його товариш розповідає, що воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ співрозмовника перекинуть на підмогу саме туди.

Однак той спростовує: “…опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей Белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши”.

У відомстві зазначили, що такі дії свідчать про те, що РФ не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами.

Зауважимо, що раніше українська розвідка повідомляла про те, що російські військові планують здійснити масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Висвітлення подій доручено пропагандисту Володимиру Соловйову. Розвідники отримали інформацію, що військово-політичне командування Росії готує масштабну провокацію найближчим часом.

Для цього на терени Білорусі прибувають кілька груп росіян. Ймовірно, у планах РФ передбачена загроза руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

Мета провокації – створити ворожу суспільну думку щодо України з боку білоруських громадян. Зокрема для забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ.