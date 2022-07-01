За інформацією українських розвідників, російські солдати намагаються втекти з місць бойових дій у тимчасово окупованій Херсонській області. Через Арабатську стрілку росіяни намагаються дістатись окупованого Криму.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У тимчасово окупованій Калинівці Херсонської області помітили групу російських дезертирів.

Йдеться про осіб віком 18-20 років. Всі одягнені у військовий однострій російського зразка, однак без знаків розпізнання та головних уборів. Дезертири просять у місцевих мешканців їжу та воду. Один з них, ймовірно, поранений.

Окрім цього, у кожного з них є автомат Калашникова. Рухається група дезертирів у бік тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що пересуваються лише у нічний час доби, а вдень – переховуються.

Розвідники наголосили, що загалом у Херсонській області неодноразово були зафіксовані випадки дезертирства серед російських армійців.

Основна причина – великі втрати окупантів, яких вони зазнають унаслідок точних ударів української артилерії.

Найчастіше дезертири намагаються дістатись до Криму через Арабатську стрілку, адже цей маршрут вони вважають безпечним та “добре відпрацьованим”.