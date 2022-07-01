Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
У тимчасово окупованій Калинівці Херсонської області помітили групу російських дезертирів.
Йдеться про осіб віком 18-20 років. Всі одягнені у військовий однострій російського зразка, однак без знаків розпізнання та головних уборів. Дезертири просять у місцевих мешканців їжу та воду. Один з них, ймовірно, поранений.
Окрім цього, у кожного з них є автомат Калашникова. Рухається група дезертирів у бік тимчасово окупованого Криму.
Зазначається, що пересуваються лише у нічний час доби, а вдень – переховуються.
Розвідники наголосили, що загалом у Херсонській області неодноразово були зафіксовані випадки дезертирства серед російських армійців.
Основна причина – великі втрати окупантів, яких вони зазнають унаслідок точних ударів української артилерії.
Найчастіше дезертири намагаються дістатись до Криму через Арабатську стрілку, адже цей маршрут вони вважають безпечним та “добре відпрацьованим”.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні вибухнув автомобіль Дмитра Савлученка – проросійського активіста, якого окупанти призначили “начальником управління молоді та спорту” області.
- Також у Чорнобаївці (Херсонська область) підірвали авто місцевого колаборанта, якого після російської окупації призначили “головою військово-цивільної адміністрації” Чорнобаївки.
- Раніше повідомлялось, що масовий спротив українців на тимчасово окупованих територіях зірвав росіянам плани щодо “добровільного” приєднання регіонів.