Російські військові не випускають мешканців Енергодару з міста й використовують їх, як живий щит.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, місцеве населення Енергодару не має змоги виїхати з тимчасово окупованого міста.

“Російські військові тримають мешканців Енергодару в місті заради того, аби використовувати їх, як живий щит. Виїхати з міста неможливо, росіяни нікого не випускають”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої влади в місті заблокували близько 10-15 тисячі місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації.

У ЦНС додали, що росіяни розміщують серед житлових будинків військову техніку та прикриваються людьми. Адже розуміють, що зменшення кількість цивільного населення сприятиме діям ЗСУ з деокупації міста.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2022 року російські загарбники вирішили депортувати жителів Енергодару (Запорізька область). Відтак, росіяни навмисне призводять до гуманітарних криз на тимчасово окупованих територіях, вивозячи держустанови, закриваючи лікарні та аптеки, аби зробити нестерпним життя мирних українців.

Тоді росіяни готувалися депортувати мешканців Енергодару. Для цього місцева атомна станція (ЗАЕС), яку захопили росіяни, мала підготувати автобуси. Людей планували вивозити в Джанкой (АР Крим).

У ЦНС наголосили, що спершу така “евакуація” є добровільною, однак згодом окупанти практикують примусове виселення.