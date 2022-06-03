Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За офіційними даними, окремі підрозділи ворожої 150-ої мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії зазнали великих втрат на Попаснянському напрямку.
За даними Генштабу, ворог втратив щонайменше 50% у живій силі.
Окрім цього, окупанти також втратили значну кількість озброєння та техніки.
- Нагадаємо, що станом на 2 червня 2022 року окупанти продовжують зазнавати втрат. За оновленими даними, з 24 лютого 2022 року українські військові ліквідували 30 850 російських окупантів.
- Раніше РФ звинуватила сина британської депутатки від консерваторів у причетності до ліквідації командира чеченської бригади в Україні після того, як з’явилися кадри бойових дій британців у країні.