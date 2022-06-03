Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За офіційними даними, окремі підрозділи ворожої 150-ої мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії зазнали великих втрат на Попаснянському напрямку.

За даними Генштабу, ворог втратив щонайменше 50% у живій силі.

Окрім цього, окупанти також втратили значну кількість озброєння та техніки.