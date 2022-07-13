Про це повідомляє The Washington Post.
Згідно з даними та дослідженнями Cirium, із 515 літаків, які перебували в лізингу на момент оголошення санкцій проти Росії, європейські компанії змогли повернути лише близько 80.
За словами виконавчого директора авіаційної компанії в Естонії Рісто Маеотса, попри всю увагу, яку приділили захопленню яхт, що належать російським олігархам, те, що відбувається з літаками, є набагато важливішим: «Що Захід буде робити з яхтами — рибалити? Росіяни можуть зробити набагато більше з літаками», — сказав він
Раніше речниця російського МЗС Марія Захарова наголошувала, що міжнародна цивільна авіація «перетворилася на інструмент політичного та економічного тиску». Також, на її думку, це грубе порушення міжнародного повітряного права.
- Токійська компанія Zipair оголосила, що з 18 червня прибирає літеру «Z» зі своїх хвостових плавників, замінивши їх геометричним малюнком зі смуг.
- Суперяхтам російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховатися від арешту.
- Нагадаємо, грецька берегова охорона заблокувала російський нафтовий танкер біля берегів острова Евія.
- 6 травня італійський уряд наказав поліції конфіскувати шестипалубну яхту «Шахерезада», вартість якої становить близько 700,0 млн доларів. За даними ЗМІ, ця яхта пов’язана з президентом РФ Володимиром Путіним.