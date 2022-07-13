Російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 літаків і низку авіазапчастин, які вони орендували у західних компаній. Це змушує лізингові компанії подати $10 млрд доларів у вигляді страхових претензій.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з даними та дослідженнями Cirium, із 515 літаків, які перебували в лізингу на момент оголошення санкцій проти Росії, європейські компанії змогли повернути лише близько 80.

За словами виконавчого директора авіаційної компанії в Естонії Рісто Маеотса, попри всю увагу, яку приділили захопленню яхт, що належать російським олігархам, те, що відбувається з літаками, є набагато важливішим: «Що Захід буде робити з яхтами — рибалити? Росіяни можуть зробити набагато більше з літаками», — сказав він

Раніше речниця російського МЗС Марія Захарова наголошувала, що міжнародна цивільна авіація «перетворилася на інструмент політичного та економічного тиску». Також, на її думку, це грубе порушення міжнародного повітряного права.