Російські загарбники на Харківщині продовжують бомбардувати об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки мирного населення.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Харківській області.

Зазначається, що за добу окупанти рф декілька разів влучили снарядами в Харківське обленерго, де розташовані основні підстанції. Також російські бойовики намагалися пошкодити ТЕЦ-5.

Крім того, через бомбардування поліція евакуювала близько 350 людей – 200 з одного житлового будинку та ще 150 з іншого.

В Ізюмі, як наголошують правоохоронці, наразі критична ситуація. Адже “за відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його”. Загибель мирних жителів, зокрема дітей, фіксують і в інших населених пунктах області.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час спільного телемарафону, наразі розглядається питання щодо організації гуманітарного коридору на допомогу мешканцям Ізюму.