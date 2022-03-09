Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Харківській області.
Зазначається, що за добу окупанти рф декілька разів влучили снарядами в Харківське обленерго, де розташовані основні підстанції. Також російські бойовики намагалися пошкодити ТЕЦ-5.
Крім того, через бомбардування поліція евакуювала близько 350 людей – 200 з одного житлового будинку та ще 150 з іншого.
В Ізюмі, як наголошують правоохоронці, наразі критична ситуація. Адже “за відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його”. Загибель мирних жителів, зокрема дітей, фіксують і в інших населених пунктах області.
Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час спільного телемарафону, наразі розглядається питання щодо організації гуманітарного коридору на допомогу мешканцям Ізюму.
- Нагадаємо, російські окупанти нанесли черговий авіаудар по місту Малин (Житомирська область) увечері 8 березня. Унаслідок злочинних дій загинуло п’ятеро мирних мешканців.
- Також увечері 7 березня російські загарбники нанесли авіаудар по Житомиру та Черняхову (Житомирська область), внаслідок чого загорілись місцеві нафтобази.
- Очільники розвідувальної спільноти США запевнили, що російський президент Путін може продовжити наступ в Україні, попри військові невдачі та спричинені санкціями економічні труднощі.