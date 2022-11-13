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Російські чиновники добиваються публічного схвалення депортації українських дітей – Інститут вивчення війни

Російські чиновники все більше нормалізують публічну та незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії – надають цьому процесу високу оцінку, переконуючи російське населення, що це відбувається на користь дітям.

Неділя, 13 листопада 2022, 08:26
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Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

 12 листопада Уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова оприлюднила факт незаконного викрадення 52 медично вразливих українських дітей з Херсонської області до невизначеної “безпечної” зони Росії. 

Високопосадовці Кремля, включно з Львовою-Бєловою та віцепрем’єр-міністром Росії Маратом Хуснулліним, публічно визнали та високо оцінили переселення тисяч українських дітей до російських родин або в російські заклади.

Російські окупаційні чиновники Запорізької області останніми тижнями зробили публічні заяви про заплановане примусове переселення понад 40 000 дітей з Херсонської області до Росії та 12 листопада визнали, що їхня система догляду за українськими дітьми є неадекватною. 

Такі часті та публічні визнання різко контрастують з першим офіційним підтвердженням подібних дій Росією 23 серпня, коли влада Краснодарського краю видалила оголошення про прибуття 300 усиновлених українських дітей з Маріуполя та відмовилася публікувати будь-яку заяву про це.

Як зазначає ISW, примусова депортація українських дітей до Росії є можливим порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Теги: ISW, війна, депортація дітей, депортація, Інститут вивчення війни, російсько-українська війна, геноцид

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