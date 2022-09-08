У США заявили, що безпосередньо російські чиновники контролюють і координують так званими "фільтраційними операціями" українців задля спроби анексувати їхні території. За оцінками американців, РФ депортувала від 900 тисяч до 1,6 млн українців.

Про це повідомила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

У своєму зверненні вона попросила колег уявили, що вони є “батьком у Маріуполі”: “Ви та ваш партнер молоді та здорові. У вас є 10-річний син і 2-річна донька. Ви щасливі. Ви не особливо політичні, але ви любите своє життя в Україні. І раптом Росія вдирається. Російські війська бомблять ваші школи та лікарні. Вони руйнують ваше мирне місто. З усім тим, ви зробили все можливе, щоби ваша родина була в безпеці. Ви забилися в укриття. Ви намагалися вижити”, — наголосила Томас-Грінфілд.

“І одного разу ви зі своєю сім’єю намагаєтеся знайти їжу – і вас зупиняють на вулиці російські війська. Вас проти вашої волі супроводжують до центру для проходження фільтрації. Ви боїтеся того, що станеться далі, тому що ваша бабуся розповідала вам історії про зникнення її друзів і сусідів в часи Радянського Союзу – і навіть про те, що Росія робила під час війни в Чечні. Ви розлучені зі своїм партнером і дітьми. Ваша особиста біометрична інформація записується. У вас вилучають українські водійські права та паспорти. Ваш мобільний телефон перевіряють на наявність антиросійських повідомлень”, — розповіла Лінда Томас-Грінфілд.

Вона розповіла, як з людини зніматимуть одяг, допитуватимуть та битимуть: “Ви чуєте стрілянину та крики з сусідніх кімнат – інших, яких вважають більш загрозливими, катують і вбивають. Оскільки ви бойового віку, вас просять воювати за Росію. Якщо ви відмовляєтесь, вам дають російський паспорт і відправляють у глиб Росії проти вашої волі, далі від вашої родини та без можливості спілкуватися з кимось, кого ви знаєте чи любите. Вас відфільтрували”, — сказала представниця США в ООН.

За її словами, саме таку картину представляють численні правдиві звіти з різних джерел про так звані “фільтраційні операції”, які Росія розгорнула в Україні. Тепер у США є свідчення очевидців і дедалі детальніші звіти таких правозахисних організацій, як Human Rights Watch.

Вона зауважила, що у таких місцях фільтрації російська влада або довірені особи обшукують, допитують, примушують і катують людей, але жахи не обмежуються створеними центрами – фільтрація також може відбуватися на контрольно-пропускних пунктах, звичайних зупинках або на вулицях.

“Ці операції спрямовані на виявлення осіб, яких Росія вважає недостатньо сумісними або сумісними з її контролем. З’являється все більше перевірених доказів того, що ті, кого вважають такими, що загрожують російському контролю через уявні проукраїнські настрої, “зникають” або знову затримуються. Одна з очевидиць розповіла, що почула, як російський солдат сказав: “Я розстріляв щонайменше 10 людей”, які не пройшли фільтрацію”, — йшлося в повідомленні амбасадорки.

Оцінки з різних джерел, включаючи російський уряд, вказують на те, що російська влада допитувала, затримувала, примусово депортувала від 900 000 до 1,6 мільйона громадян України з їхніх домівок до Росії – часто до ізольованих регіонів на Далекому Сході.

“І я хочу бути ясною. Сполучені Штати мають інформацію про те, що чиновники з Адміністрації президента Росії контролюють і координують ці фільтраційні операції. Крім того, нам відомо, що чиновники Адміністрації Президента Росії надають списки українців, які підлягають фільтрації, і отримують звіти про масштаби та хід операцій”, — заявила Лінда Томас-Грінфілд.

Також, за даними США, тисячі дітей піддалися фільтрації, деяких розлучили зі своїми родинами та забрали з дитячих будинків перед тим, як їх передали на усиновлення в Росії. Лише протягом липня понад 1 800 дітей було перевезено з окупованих росіянами районів України до Росії.

“Варто замислитися над долею тих, хто не проходить фільтрацію. З кожним днем ​​стає все більше доказів того, що тисячі українців, яких вважають загрозливими через їх потенційну приналежність до української армії, сил територіальної оборони, ЗМІ, уряду та груп громадянського суспільства, нібито затримують або просто зникають”, — сказала представниця США в ООН.

Вона зазначила, що причина, чому російські сили та ставленики роблять усе можливе, щоб стерти живу пам’ять про Україну — проста: “Готуватися до спроби анексії”.

Мета – силою змінити настрої. Щоб створити шахрайський вигляд легітимності російської окупації та можливої ​​ймовірної анексії ще більшої території України. Ці спроби сфабрикувати ці факти на місцях є предикатом фіктивних референдумів. Це частина російської гри для України, про яку ми попереджали членів Ради ще з початку війни.

“Ми повинні відповісти як міжнародна спільнота – міжнародна спільнота, яка все ще поважає Статут ООН. Ми знаємо, що на все це скаже Росія. Вони будуть заперечувати, заперечувати, заперечувати. Але є простий спосіб дізнатися, чи це правда. Впустіть ООН. Надайте незалежним спостерігачам доступ. Надати доступ НУО. Дозволити гуманітарний доступ. Нехай світ побачить, що відбувається. Колеги, настане день, коли ми зберемося на цій Раді, щоб засудити спроби Російської Федерації анексувати більшу частину території України. І я прошу вас запам’ятати те, що ви тут сьогодні чули. Ніхто – ніхто – не зможе сказати, що їх не попереджали”, — резюмувала Лінда Томас-Грінфілд.