Російські чиновники обговорюють інтеграцію окупованих ними українських територій до Російської Федерації – йдеться про тимчасово окуповані Херсон і Запоріжжя.

Про це інформує російське пропагандистське видання РІА Новості.

ЗМІ РИА Новости цитує члена Ради Федерації Сергія Цекова, що цього року можуть відбутися референдуми в Херсоні та Запоріжжі. Російські війська окупували значну частину Херсона, де тривають бойові дії, і частину Запорізької області.

“Я думаю, що всі підконтрольні Росії території мають дуже хороші шанси на возз’єднання з Російською Федерацією. Це споконвічно російські території”, – заявив Цеков.

Херсон був анексований царською Росією наприкінці 18 століття, але був частиною України з моменту проголошення незалежності в 1991 році.

Інший член Ради Федерації Андрій Турчак заявив, що Херсонська область та “звільнені” території Луганської та Донецької республік увійдуть до складу Росії. Але водночас, за його словами, рішення прийматимуть самі жителі цих регіонів, хоч у їх позитивному для РФ рішенні він не має жодних сумнівів.

“Херсонська область України, “ЛНР” та “ДНР” увійдуть до складу Росії — у цьому немає жодних сумнівів, те саме буде із Запорізькою областю, де має пройти референдум, як тільки дозволить ситуація”, – заявив в інтерв’ю РІА Новості секретар генради “Єдиної Росії” Турчак.

Глава міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький вважає “логічним” одночасне проведення референдуму про приєднання до РФ на усіх окупованих територіях.

Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що жителі “ДНР”, “ЛНР”, Херсонської та Запорізької області мають самими обирати своє майбутнє.