Російські окупанти знайшли "лазівку" для перетину українського кордону з боку країн Європи. Вони можуть діяти під виглядом нібито іноземних журналістів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Попереджається, що диверсанти заїжджають в Україну з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, або як нібито представники медіа “Канал Redfish” чи “Агенція Maffick”.

Це дочірні компанії російського пропагандистського агентства Russia Today. Ця агенція має офіс в Берліні та нині використовуються для дислокації диверсантів.

“Центр протидії дезінформації просить громадян бути пильними та повідомляти про диверсантів у СБУ”, – йдеться у повідомленні.