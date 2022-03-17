Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Попереджається, що диверсанти заїжджають в Україну з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, або як нібито представники медіа “Канал Redfish” чи “Агенція Maffick”.
Це дочірні компанії російського пропагандистського агентства Russia Today. Ця агенція має офіс в Берліні та нині використовуються для дислокації диверсантів.
“Центр протидії дезінформації просить громадян бути пильними та повідомляти про диверсантів у СБУ”, – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на початок 22- ої доби протистояння російській агресії, сили оборони не зазнали суттєвих змін. Українські захисники продовжують завдавати удари по загарбниках із РФ, які намагаються закріпитись на захоплених українських територіях.
- Міжнародний Суд ООН наказав Росії негайно припинити війну в Україні. На найвищому юридичному рівні засвідчили, що Росія безпідставно вдерлася в іншу суверенну державу.
- Також президент США Джо Байден оголосив про додаткові 800 мільйонів доларів допомоги Україні у сфері безпеки, зокрема 9 тисяч протитанкових комплексів, 800 систем ППО, 20 мільйонів одиниць боєприпасів. Відтак він попередив, що “це може бути тривалою і важкою боротьбою”.