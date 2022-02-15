Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на високопоставлені джерела.
Останніми тижнями занепокоєння членів НАТО посилилося, оскільки вторгненню Росії в Україну може передувати інформаційна війна та кібератаки на критично важливу інфраструктуру України, таку як електричні та газові мережі.
За словами джерел, Росія також може використати найманців, щоб посіяти розбрат і паралізувати Україну шляхом цілеспрямованих вбивств і використання спеціалізованої зброї.
“Імовірно, що російські найманці під керівництвом РФ будуть залучені до будь-яких військових дій в Україні, потенційно в тому числі як привід для вторгнення”, – повідомило анонімне джерело у службі безпеки країни заходу.
Західні джерела з безпеки повідомляють, що найманці розгортаються з російських приватних військових компаній (ПВК), які тісно пов’язані з Федеральною службою безпеки (ФСБ), основною спадкоємицею КДБ радянських часів, і агентством військової розвідки ГРУ.
Серед залучених останніми тижнями був колишній офіцер ГРУ, який також працював у групі найманців Вагнера. Колишній офіцер поїхав до Донецька.
У Кремлі повідомили Reuters, що Росія не посилює свою присутність на території України і що російські війська там ніколи не були і зараз їх немає.
Російські найманські угруповання постачали зброю, досвідчений персонал для спецоперацій і військового вишколу для проросійських збройних формувань на сході України, повідомляють джерела Reuters.
Сполучені Штати висловили побоювання, що Росія може використати найманців, сили спеціальних операцій та інші методи ведення війни в сірій зоні, щоб делегітимізувати Київ перед вторгненням, повідомили Reuters кілька американських чиновників.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що ПВК Вагнера та інші приватні групи не представляють російську державу і не отримують від неї гроші, хоча він каже, що вони мають право діяти, якщо не порушують російське законодавство.
- Нагадаємо, представники Комуністичної партії Росії та партії “Єдина Росія” підготували 2 проєкти постанов Держдуми про визнання так званих “ДНР” і “ЛНР” “окремими державами” за аналогією з територіями Південної Осетії та Абхазії, котрі РФ окупувала у Грузії. Які плюси та мінуси із ймовірного сценарію можуть бути для України – пояснює український юрист, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.
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