Російські найманці-диверсанти останніми тижнями збільшили свою присутність в Україні, викликаючи побоювання деяких членів НАТО, що Росія може спробувати створити привід для вторгнення.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на високопоставлені джерела.

Останніми тижнями занепокоєння членів НАТО посилилося, оскільки вторгненню Росії в Україну може передувати інформаційна війна та кібератаки на критично важливу інфраструктуру України, таку як електричні та газові мережі.

За словами джерел, Росія також може використати найманців, щоб посіяти розбрат і паралізувати Україну шляхом цілеспрямованих вбивств і використання спеціалізованої зброї.

“Імовірно, що російські найманці під керівництвом РФ будуть залучені до будь-яких військових дій в Україні, потенційно в тому числі як привід для вторгнення”, – повідомило анонімне джерело у службі безпеки країни заходу.

Західні джерела з безпеки повідомляють, що найманці розгортаються з російських приватних військових компаній (ПВК), які тісно пов’язані з Федеральною службою безпеки (ФСБ), основною спадкоємицею КДБ радянських часів, і агентством військової розвідки ГРУ.

Серед залучених останніми тижнями був колишній офіцер ГРУ, який також працював у групі найманців Вагнера. Колишній офіцер поїхав до Донецька.

У Кремлі повідомили Reuters, що Росія не посилює свою присутність на території України і що російські війська там ніколи не були і зараз їх немає.

Російські найманські угруповання постачали зброю, досвідчений персонал для спецоперацій і військового вишколу для проросійських збройних формувань на сході України, повідомляють джерела Reuters.

Сполучені Штати висловили побоювання, що Росія може використати найманців, сили спеціальних операцій та інші методи ведення війни в сірій зоні, щоб делегітимізувати Київ перед вторгненням, повідомили Reuters кілька американських чиновників.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ПВК Вагнера та інші приватні групи не представляють російську державу і не отримують від неї гроші, хоча він каже, що вони мають право діяти, якщо не порушують російське законодавство.