24 січня у російських джерелах активно розповсюджували інформацію про начебто наступ військ РФ навколо Вугледара. На думку експертів Інституту вивчення війни, росіяни зумисне розповсюджують такі заяви, аби відвернути увагу від невдач свого війська під Бахмутом.

Про це йдеться у звіті ISW.

Російські мілблогери стверджували, що частини 155-ї окремої морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту прорвали українську оборону в районі Вугледара та просунулися на північ від Павлівки (32 км на південний захід від Авдіївки) і на захід від Микільського (27 км на південний захід від Авдіївки).

Багато російських мілблогерів посилили заяву командира батальйону “Восток2 Олександра Ходаковського про те, що в операціях брала участь 155-а морська піхотна бригада, але Ходаковський відредагував свій початковий допис, видаливши згадки про конкретні російські підрозділи.

Своєю чергою перший заступник глави “ДНР” з питань інформації Данило Безсонов стверджував, що батальйон псевдореспубліки “Каскад” також брав участь у наступальних діях у районі Вугледара.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська продовжують наступ на Вугледар, а також поблизу Великої Новосілки (55 км на південний захід від Донецька).

Однак аналітики ISW наголосили, що не спостерігали жодних кадрів, які б вказували на те, що російські війська розпочали локалізований наступ у районі Вугледара станом на 25 січня.

“Російські джерела, ймовірно, мають намір повторити подібні дії в Запорізькій області, де російські джерела поширювали заяви про локалізоване просування росіян без жодних підтверджень, щоб відвернути увагу від того факту, що російські війська не досягли жодних значущих в оперативному плані досягнень навколо Бахмута”, – мовиться у звіті.

Експерти додали, що незалежно від того, чи війська РФ проводять локалізовані наступальні операції поблизу Вугледара, чи російські джерела перебільшують російську активність на цій ділянці фронту, російські зусилля, ймовірно, зосереджені на підтримці цієї інформаційної операції та не передвіщають відновлення російського наступу на заході Донецької області.

“155-та ОМБр раніше була сильно деградована під час наступальних дій у районі Вугледара в листопаді 2022 року і навряд чи зможе відновити новий наступ на цій ділянці фронту”, – резюмували аналітики.