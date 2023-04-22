Російські представники так званих "еліт" бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки РФ у війні.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на слова представника ГУР Андрія Юсова.

“Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою”, – пояснив представник воєнної розвідки.

А також зазначив, що насамперед росіяни роблять ці зусилля для того, щоб уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності.

За словами представника ГУР МОУ, зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента “верхівки” мешканців Кремля. На думку Андрія Юсова, цей процес набиратиме обертів.

За прогнозом української розвідки, що більшими будуть успіхи українських сил безпеки та оборони, то більше буде таких контактів.

“Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності… Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого”, – підсумував Андрій Юсов.