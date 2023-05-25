Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) оприлюднив відео із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, тим самим спростувавши поширену в російських пропагандистських ЗМІ дезінформацію про його "поранення".

Джерело: Анатолій Штефан в Telegram.

“Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів!” – йдеться в дописі.

“З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної перемоги!” – наголосив Штефан.

На відео можна помітити усміхненого Залужного, який махає рукою в камеру.

Водночас депутатка Верховної Ради від фракції “Слуга народу” Анна Пуртова опублікувала фото з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним із підписом “Скоро все дізнаєтесь”.

Своєю чергою, радниця командування Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова також опублікувала світлину із Залужним.

“Цілий день розважаюсь, читаючи, як російські патріоти “кричат ура и в воздух чепчики бросают” з приводу нових байок про поранення нашого Головкома. Передала подарунок від наших льотчиків – Армійської авіації. Хлопці, ваш воїн в надійних руках”, – підписала вона фото.

Як повідомляли #Букви, секретар РНБО Олексій Данілов також прокоментував дезінформацію, поширену в російських пропагандистських ЗМІ щодо “поранення” Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

Напередодні пропагандисти заявили, що Залужний нібито зазнав травми голови та множинних осколкових поранень під час ракетного удару по командному пункту в районі села Посад-Покровське, що на Херсонщині.

Натомість Данілов спростував фейк, повідомивши, що 24 травня президент України заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки.