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Російські фондові біржі обвалилися, рубль упав до рекордно низького рівня

24 лютого російські акції впали більш ніж на 40%, а рубль опустився до рекордно низького рівня до долара. Розгром московського ринку був спровокований новиною про те, що російські війська почали атаку на Україну.

Четвер, 24 лютого 2022, 16:51
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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Ринки в очікуванні “повномасштабних” санкцій, спрямованих проти найближчого оточення путіна та залежної від нафти економіки рф.

Широкий наступ російських військ був спрямований на військову інфраструктуру по всій Україні, а також на декілька аеропортів. Напад розпочався за кілька годин до світанку і швидко поширився на центральну та східну Україну, коли російські війська атакували з трьох сторін. Путін попередив про кровопролиття, якщо українські сили не складуть зброю, зазначають у CNN.

Московська фондова біржа зупинила торги раніше, проте при відновленні, акції пішли в вільне падіння.

Індекс MOEX (МосБіржі) впав на 45%, тоді як індекс РТС, номінований у доларах, упав на 37% о 7:15 ранку за східним часом. Різке падіння стерло з вартості найбільших російських компаній понад $70 мільярдів.

Наразі повідомляється, що російські банки та нафтові компанії були одними з найпостраждаліших від нестабільних торгів: акції Сбербанку (SBRCY) — найбільшого кредитора росії — на одному етапі втратили 57% своєї вартості. “Роснефть”, в якій BP володіє 19,75% акцій, впала на 58%, перш ніж трохи заспокоїтися. Акції BP в Лондоні впали на 4%. “Газпром” (GZPFY), гігантська газова компанія, яка стоїть за газопроводом “Північний потік-2”, зменшилася у вартості на 40%.

Водночас рубль торгувався на позначці 84 за долар, впавши на 3%, після того, як раніше досяг нового рекордного мінімуму в 89,60. Російський центробанк заявив, що втручатиметься у валютний ринок і знову надаватиме додаткову ліквідність банківському сектору.

Довідка. Індекс МосБіржі – ціновий, зважений за ринковою капіталізацією композитний фондовий індекс, що охоплює 50 найліквідніших акцій найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать до основних секторів економіки, представлених на біржі.
Індекс РТС – фондовий індекс, основний індикатор фондового ринку РФ, розрахунок якого розпочався 1 вересня 1995 зі 100 пунктів. Розраховується Московською біржею. Є ціновим, зваженим за ринковою капіталізацією композитним індексом російського фондового ринку, що охоплює найліквідніші акції найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать до основних секторів економіки, представлених у ПАТ “Московська Біржа”.

Теги: агресія РФ, обвал ринків, обвал фондових ринків рф, рубль

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