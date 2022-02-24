Російські фондові біржі обвалилися, рубль упав до рекордно низького рівня

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Ринки в очікуванні “повномасштабних” санкцій, спрямованих проти найближчого оточення путіна та залежної від нафти економіки рф.
Широкий наступ російських військ був спрямований на військову інфраструктуру по всій Україні, а також на декілька аеропортів. Напад розпочався за кілька годин до світанку і швидко поширився на центральну та східну Україну, коли російські війська атакували з трьох сторін. Путін попередив про кровопролиття, якщо українські сили не складуть зброю, зазначають у CNN.
Московська фондова біржа зупинила торги раніше, проте при відновленні, акції пішли в вільне падіння.
Індекс MOEX (МосБіржі) впав на 45%, тоді як індекс РТС, номінований у доларах, упав на 37% о 7:15 ранку за східним часом. Різке падіння стерло з вартості найбільших російських компаній понад $70 мільярдів.
Наразі повідомляється, що російські банки та нафтові компанії були одними з найпостраждаліших від нестабільних торгів: акції Сбербанку (SBRCY) — найбільшого кредитора росії — на одному етапі втратили 57% своєї вартості. “Роснефть”, в якій BP володіє 19,75% акцій, впала на 58%, перш ніж трохи заспокоїтися. Акції BP в Лондоні впали на 4%. “Газпром” (GZPFY), гігантська газова компанія, яка стоїть за газопроводом “Північний потік-2”, зменшилася у вартості на 40%.
Водночас рубль торгувався на позначці 84 за долар, впавши на 3%, після того, як раніше досяг нового рекордного мінімуму в 89,60. Російський центробанк заявив, що втручатиметься у валютний ринок і знову надаватиме додаткову ліквідність банківському сектору.
Довідка. Індекс МосБіржі – ціновий, зважений за ринковою капіталізацією композитний фондовий індекс, що охоплює 50 найліквідніших акцій найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать до основних секторів економіки, представлених на біржі.
Індекс РТС – фондовий індекс, основний індикатор фондового ринку РФ, розрахунок якого розпочався 1 вересня 1995 зі 100 пунктів. Розраховується Московською біржею. Є ціновим, зваженим за ринковою капіталізацією композитним індексом російського фондового ринку, що охоплює найліквідніші акції найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать до основних секторів економіки, представлених у ПАТ “Московська Біржа”.
- Нагадаємо, 22 лютого російські біржові індекси продовжили своє падіння на тлі визнання незалежності території ОРДЛО рф. Долар вже перевищив позначку у 80 рублів, євро наблизився до 91 рубля.
- Стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що сьогодні стали реальними всі найгірші побоювання, а всі попередження про вторгнення РФ в Україну виявилися трагічно точними. Він обіцяє, що вже сьогодні проти Росії запровадять масштабні санкції, котрі зупинять економіку РФ.
- Також у своєму зверненні 24 лютого Президент Франції Емманюель Макрон стверджує, що російська агресія проти України є “найсерйознішою атакою на мир, стабільність у Європі за десятиліття”.
- Окрім цього, президент Чехії Мілош Земан, який завжди вирізнявся проросійською позицією, зреагував на вторгнення Росії в Україну та закликав Захід до найжорсткіших санкцій проти РФ.