Журналісти CNN у своєму матеріалі розповіли про гіперзвукові ракети, використання яких проти України афішує РФ. Журналісти доступно пояснили, що це за ракети та які їхні особливості.

Про це повідомляє CNN.

Раніше з’явилася інформація про те, що Росія застосувала гіперзвукові ракети під час війни проти України. Цю інформацію підтвердив президент США Джо Байден.

Росія використала гіперзвукові ракети, бо вона знає, що це – єдина зброя, яка стовідсотково долетить до цілі. Таку ракету практично неможливо збити,” — сказав Байден.

Пізніше британська розвідка та міністр оборони США Лойд Остін применшили роль застосування Росією гіперзвукових ракет “Кинджал”.

На мою думку, це – не та зброя, яка може докорінно змінити ситуацію, – сказав Остін в ефірі телепередачі “Обличчя нації” на каналі CBS.

Своєю чергою, міністр оборони Великобританії Бен Волес сказав, що ракета “Кинджал” – це версія ракети “Іскандер”. Відмінність між ними полягає у тому, каже Волес, що запуск “Кинджала” відбувається з літаків, в той час як пускові установки “Іскандерів” розташовуються на землі.

У CNN наголошують, що перш за все варто зрозуміти, що таке гіперзвукова ракета.

Взагалі, будь-яка ракета є гіперзвуковою, пояснюють у CNN. Це означає, що така ракета летітиме зі швидкістю, яка буде вп’ятеро вищою за швидкість звуку (швидкість звуку — 343 м/сек або ж 1236 км/год — Ред.). Майже будь-яка ракета досягне такої швидкості на шляху до цілі. Це не нова технологія, пояснюють у CNN (навіть ракета Фау-2, яку Німеччина застосовувала наприкінці Другої світової війни, розвивала швидкість у 5700 км/ год. — Ред.).

Зараз низка країн працює над “гіперзвуковими планерами” (англ. hypersonic glide vehicle (HGV)). Гіперзвуковий планер — це високоманеврений боєприпас, який теоретично може летіти на гіперзвуковій швидкості, попутно коригуючи курс та висоту польоту, аби проходити поза зоною досяжності радарів та систем протиракетної оборони.

Гіперзвукові планери — це зброя, яку майже неможливо зупинити. Існує інформація про те, що Росія має в своєму арсеналі таку зброю. Це комплекс “Авангард”, який президент РФ Володимир Путін назвав “практично невразливою” для західних систем ПРО.

Але “Кинжал” — це не гіперзвуковий планер, а варіант ракети “Іскандер”. “Кинджал” має обмежену маневреність, як і “Іскандер”, проте його головна перевага полягає у тому, що його можна запускати з винищувачів МіГ-31. Це збільшує дальність польоту ракети та дає можливість наносити удари з різних напрямків, повідомляє Центр стратегічних та міжконтинентальних досліджень.

Літак-носій ракети МіГ-31 має більше шансів вижити в бою, ніж пускова установка “Іскандера” на колісному шасі, йдеться у повідомленні Центру стратегічних та міжконтинентальних досліджень. Також повідомлялося, що ракети типу “Іскандер” є вразливими до перехоплення системами ПРО. Про це стало відомо під час війни у Нагірному Карабасі, коли азербайджанським військовим вдавалося перехоплювати випущені вірменськими ракетниками “Іскандери”.

“З огляду на це, “невразливість” “Кинджала” може бути дещо перебільшена”, — вважають у Центрі стратегічних та міжконтинентальних досліджень.

Україна має на озброєнні комплекси ПРО радянського виробництва С-300. Раніше стало відомо, що Словаччина готова передати Україні такі комплекси, якщо вона отримає заміну для цих комплексів від партнерів по НАТО.

У CNN дають відповідь на питання, чому РФ скористалася ракетами “Кинджал” при атаках на Україну.

18 березня міністерство оборони Росії зробило заяву, що ракетою “Кинджал” вдалося вразити великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів у місті Делятин, що в Івано-Франківській області, проте, кажуть журналісти CNN, їм не вдалося підтвердити цю інформацію.

Неназваний чиновник пізніше підтвердив журналістам CNN, що пуск “Кинджала” дійсно був, а США змогли в режимі реального часу відстежити його. Різні джерела CNN заявляють, що використання “Кинджала” могло мати на меті дві цілі: випробувати цю зброю та показати Заходу, на що спроможна Росія. Оскільки війна на суходолі заходить у глухий кут, Росія намагається створити “перемоги”, які вона може розрекламувати як велике досягнення. Міністр оборони Великобританії заявив, що Москва могла вдатися до запуску “Кинджала”, аби відволікти світ від відсутності прогресу у своїй наземній кампанії.

Подібне твердження висловив і міністр оборони США Лойд Остін в інтерв’ю на телеканалі CBS.

Путін намагається набрати обертів у своєму вторгненні в Україну,” — сказав Остін

Остін задався питанням, чи це у російських військових почали закінчуватися високоточні боєприпаси, чи, може, Путін невпевнений у можливості своїх військ “набрати оберти” у війні проти України, повідомляють у CNN.