Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що ДБР і далі системно перевіряє громадян РФ, що перебувають в Україні щодо можливості їхньої причетності до диверсійно-розвідувальних груп.
Водночас, за даними опитування, практично всі вони засуджують російську агресію в Україні.
Зокрема, повідомляється про 36-річного мешканця Закарпаття, що приїхав із Росії. За фахом він — художник-ілюстратор. Також він одружений з українкою та мешкає на Закарпатті вже 5 років.
На знак протесту проти дій РФ чоловік спалив свій російський паспорт.
“З гордістю рву свій паспорт і з гордістю відмовляюся від російського громадянства, бо, вважаю, що Путін вчиняє зло й цією війною вбиває дітей і мирних мешканців. Вважаю Путіна ворогом України та всього світу”, — повідомив у відео він.
Чоловік наголошує, що за час перебування в Україні він жодного разу не стикнувся з агресією українців проти громадян інших країн, що прибули сюди, зокрема, проти росіян.
- Раніше повідомлялося, що ЄС рішуче засуджує надання громадянства РФ мешканцям окупованих Запорізької області та Херсонщини.
- Також стало відомо, що СБУ затримала брата Олега Царьова за спроби організувати диверсії.