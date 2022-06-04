Громадяни Російської Федерації продовжують спалювати свої паспорти на знак протесту проти дій Росії в Україні.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що ДБР і далі системно перевіряє громадян РФ, що перебувають в Україні щодо можливості їхньої причетності до диверсійно-розвідувальних груп.

Водночас, за даними опитування, практично всі вони засуджують російську агресію в Україні.

Зокрема, повідомляється про 36-річного мешканця Закарпаття, що приїхав із Росії. За фахом він — художник-ілюстратор. Також він одружений з українкою та мешкає на Закарпатті вже 5 років.

На знак протесту проти дій РФ чоловік спалив свій російський паспорт.

“З гордістю рву свій паспорт і з гордістю відмовляюся від російського громадянства, бо, вважаю, що Путін вчиняє зло й цією війною вбиває дітей і мирних мешканців. Вважаю Путіна ворогом України та всього світу”, — повідомив у відео він.

Чоловік наголошує, що за час перебування в Україні він жодного разу не стикнувся з агресією українців проти громадян інших країн, що прибули сюди, зокрема, проти росіян.