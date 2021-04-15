Російські катери здійснили провокацію в Азовському морі

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.
Наголошується, що українська катерна група не відреагувала на провокації та цілеспрямовані дії росіян щодо обмеження вільного судноплавства та продовжила виконувати поставлені завдання.
“Українські моряки й надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права”, – запевнили у ВМС ЗСУ.
- Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. #Букви нагадали, як це було.
- В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні за рік — на початку вересня 2019 року.
- 18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря стартував процес повернення кораблів, 20 листопада вони почали прибувати до Очакова.