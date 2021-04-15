Covid-19 Україна

оновлено 17.04.2021 о 06:02

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Російські катери здійснили провокацію в Азовському морі

Сьогодні вночі катери Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) здійснили спробу перешкоджання законним діям катерної групи Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ), які знаходилися на бойовому чергуванні.

Четвер, 15 квітня 2021, 20:23

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Наголошується, що українська катерна група не відреагувала на провокації та цілеспрямовані дії росіян щодо обмеження вільного судноплавства та продовжила виконувати поставлені завдання.

“Українські моряки й надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права”, – запевнили у ВМС ЗСУ.

Теги: Азовське море, ВМС України, провокації, ФСБ РФ

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