Джерело: Kyodo.
Хакерська група, що базується в Росії, атакувала порт Нагоя, найбільший порт Японії за загальною пропускною спроможністю та відповідальний за обробку деяких експортних та імпортних постачань Toyota Motor Corp.
Група хакерів LockBit 3.0 вимагають викуп в обмін на відновлення системи.
Зазначається, що порт в центральній японській префектурі Айті досі не може завантажувати і розвантажувати контейнери з трейлерів. Адміністрація порту має намір спробувати відновити роботу в четвер вранці.
Згідно з даними адміністрації порту, збій в роботі стався близько 6:30 ранку у вівторок. Тоді ж співробітник порту не зміг запустити комп’ютер, оскільки його система вже була заражена програмою-вимагачем.
Порт є центром експорту та імпорту Toyota. Автовиробник заявив, що не може завантажувати або розвантажувати автозапчастини через збій.
Водночас у компанії додали, що поки що не було жодних перебоїв у виробництві, а логістика нових автомобілів залишається незачепленою, оскільки управляється за допомогою іншої комп’ютерної системи.
З 2002 року порт залишається найбільшим в Японії. За даними оператора, його вантажообіг у 2021 році досяг 177,79 млн тонн.
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